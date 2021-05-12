Начиная с 14 марта 2020 года и до 11 мая 2021 года было возвращено почти 708 тыс. проездных документов на общую сумму 250 млн грн.

Акционерная компания "Укрзализныця" (УЗ) вернула средства всем пассажирам, которые обратились за возмещением стоимости билетов на отмененные рейсы с начала карантина в 2020 году.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия.

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"Пандемия коронавируса и карантин, который начался в марте прошлого года, без преувеличений нанес сильный удар транспортной отрасли Украины и всей экономике. Однако, несмотря на трудности, "Укрзализныця", как и обещала, вернула средства всем пассажирам, которые обратились за возмещением стоимости билетов на отмененные рейсы. В полной стоимости и без взимания дополнительных сборов", - цитирует пресс-служба слова Криклия.

В частности, начиная с 14 марта 2020 года и до 11 мая 2021 года было возвращено почти 708 тыс. проездных документов на общую сумму 250 млн грн.

Согласно сообщению УЗ, всего на момент закрытия продажи билетов на поезда отправлением с 18 марта 2020 года количество оформленных проездных документов составило 743 тыс. 959 единиц на сумму 262 млн грн.

Также сообщается, что по состоянию на сегодня, 12 мая, общая сумма оформленных проездных документов на поезда отправлением с 18 марта 2020 года по 31 мая 2020 года, которые еще могут быть возвращены, составляет 11,89 млн грн.

Для обеспечения возврата проездных документов по обращениям граждан филиалу УЗ "Пассажирская компания" было выделено 10,5 млн грн.

Что этому предшествовало

"Укрзализныця" в связи с карантинными ограничениями неоднократно ограничивала высадку и посадку пассажиров, возможность покупки билетов на поезда дальнего следования, а также на пригородные поезда.

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Автор: Павел Степанец