Для запуска будут продолжаться организационные и подготовительные работы.

Правительство Словацкой Республики поддержало предложение ввести прямое железнодорожное сообщение по маршруту Киев – Кошице. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

По информации Государственного секретаря Министерства транспорта Словацкой Республики Дениса Жилакова, маршрут будет служить, в частности, для того, чтобы больше украинцев могли воспользоваться услугами международного аэропорта в Кошице.

Отмечается, что из Киева поезд будет доезжать до станции Ганиска возле Кошице через пограничный переход Павлово – Матовске Войковце.

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Сейчас до запуска маршрута будут продолжаться организационные и подготовительные работы. Устанавливается оборудование для пограничного и таможенного контроля, меняют платформу на станции "Ганиска" вблизи Кошице и подготавливают автобусное сообщение до аэропорта и железнодорожного вокзала Кошице. Также должны заключить договор на транспортные услуги со Словацкой железной дорогой и найти финансирование.

Международные маршруты "Укрзализныци"

С 18 марта 2024 года УЗ начала продажу билетов онлайн на поезда сообщением "Украина - Австрия". Отныне пассажирам доступна покупка билетов в сообщении "Киев - Вена" и "Чоп - Вена".

28 марта стало известно, чтоукраинская железная дорога и чешский частный перевозчик RegioJet вместе осуществили свой первый рейс по новому международному маршруту ночного сообщения "Прага - Чоп". Стоимость билетов в среднем составляет около 1060 грн за сидячее место или 1700 грн за спальное место.

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