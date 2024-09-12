Отмечается, что у компании есть технология, которая была бы полезна Украине.

Испания заблокировала покупку компанией из Венгрии мадридского производителя поездов. Причиной такого решения стало то, что правительство Виктора Орбана не должно приобретать технологии, которые могут быть полезны Украине.

Издание Financial Times пишет, что Мадрид наложил вето на покупку Talgo за 619 миллионов евро отчасти потому, что компания могла бы помочь восстановлению Украины, укрепив ее железнодорожные связи с ЕС.

"Один из самых больших интересов Украины - это железнодорожное сообщение", - сказал чиновник, подчеркнув, что Talgo могла бы помочь Украине преодолеть одно большое препятствие – разную ширину железнодорожных путей.

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Премьер-министр Испании Педро Санчес раскритиковал Орбана как "пропутинского" лидера "международных ультраправых" и заявил, что венгерский премьер-министр "хочет поставить Украину на колени".

Консорциум Ganz-Mávag, выдвинувший в марте предложение Talgo, поддерживается инвестиционным подразделением венгерского государства и железнодорожной компанией Magyar-Vagon, которая, как утверждает Испания, "в конечном итоге контролируется" венгерской нефтяной компанией MOL.

Испанский чиновник сказал, что Talgo располагает передовыми технологиями - так называемой технологией автоматического изменения ширины колеи, - которые позволят поездам беспрепятственно перемещаться между украинскими железнодорожными путями и более узкими рельсами в соседних европейских странах.

"Это сотрудничество с Украиной - одна из важнейших составляющих процесса восстановления страны и ее интеграции в Европу", - сказал чиновник.

Ширина железнодорожных путей в Украине составляет 1520 мм в соответствии с советскими нормами, но стандартом для европейских рельсов является 1435 мм - размер, который зародился в Великобритании.

Технология переменной колеи была разработана в Испании, поскольку в этой стране, как ни странно, используется несколько вариантов ширины колеи: наиболее распространенной является иберийская колея 1 668 мм, но на севере страны есть узкая колея 1 000 мм, в то время как скоростные поезда в Испании ходят по стандартным европейским рельсам.

По словам компании Talgo, ее система переменной колеи "позволяет поезду изменять ширину колеи при движении со скоростью около 15 км/ч и без необходимости остановки".

Компания Ganz-Mávag уже заявила, что вето Испании "не имеет под собой веских оснований", и пообещала начать судебный процесс против правительства. При этом представитель консорциума опроверг предположение о том, что интерес к Talgo был вызван системой переменной колеи, и подчеркнул, что технология "не является эксклюзивной".

"Наш интерес к Talgo всегда был направлен на увеличение производственных мощностей этой ведущей компании по поставке высокоскоростных пассажирских поездов. Технология изменения ширины колеи просто не является фактором, который следует принимать во внимание, и любой человек, знакомый с железнодорожным сектором, поймет, что это предлог, чтобы прикрыться политическим решением", - объяснила венгерская сторона.

Заявления Орбана относительно войны в Украине - послдение новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что руководство России "гиперрациональное". По его словам, Украина никогда не сможет реализовать свои надежды на вступление в Европейский союз или НАТО.

Также он говорил, что Украина и Россия не смогут договориться о мире самостоятельно, их может примирить только внешняя сила. По его словам, причиной этого является то, что обе страны верят в возможность собственной победы, до которой и намерены воевать.

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