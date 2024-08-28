Журналисты считают, что провал соглашения подчеркивает политическую напряженность внутри ЕС.

Испания отклонила предложение венгерской компании Ganz-Mavag Europe Zrt. о покупке поездов у производителя Talgo SA. Там заявили, что такая сделка могла поставить под угрозу стратегические интересы и национальную безопасность страны, пишет Bloomberg, ссылаясь на заявление испанского правительства.

В нем говорится о том, что такое предложение представляло "непреодолимые риски" для общественного порядка. Информационная часть досье, связанная с этим заявлением, была квалифицирована как засекреченная.

В то же время компания Ganz-Mavag, которая базируется в Будапеште, заявила, что такой шаг был "произвольным решением в отношении нестратегической компании", которая не обладает технологиями, что могут повлиять на национальную безопасность.

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"Это решение положило конец противоречивой попытке венгерского конгломерата взять под контроль мадридского производителя поездов на фоне оппозиции со стороны правительства во главе с премьер-министром Педро Санчесом, который обратил внимание на его связи с националистическим правительством Венгрии. Ganz-Mavag принадлежит фонду прямых инвестиций, которым руководит государственная нефтяная компания Mol Nyrt, чье руководство связано с премьер-министром Виктором Орбаном", - объясняют в Bloomberg.

В издании отметили, что провал сделки подчеркивает политическую напряженность внутри ЕС, который обвиняет Орбана в продвижении "культуры кумовства и коррупции". Известно, что венгерский премьер выступает против помощи Украине со стороны Европейского Союза.

Последние заявления Орбана относительно войны в Украине

Как писал УНИАН, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что руководство России "гиперрациональное". По его словам, Украина никогда не сможет реализовать свои надежды на вступление в Европейский союз или НАТО.

Также венгерский политик отмечал, что Украина и Россия не смогут договориться о мире самостоятельно, их может примирить только внешняя сила. По его словам, причиной этого является то, что обе страны верят в возможность собственной победы, до которой и намерены воевать.

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