Самые крупные штрафы начислены в Одесской, Николаевской и Волынской областях.

За прошедшую неделю инспекторы Государственной службы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") начислили 4,2 млн грн платы за перегрузки.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия.

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«За 14-20 сентября инспекторы «Укртрансбезопасности» в сотрудничестве с Нацполицией проверили еще 26 тыс. грузовиков, составили 445 актов нарушения габаритно-весового контроля и начислили более 4,2 млн грн платы за перегрузки», - цитирует пресс-служба Криклия.

Сообщается, что самым большим нарушителем габаритно-весовых норм стало авто Mercedes-Benz на автодороге Н-11 с перегрузкой 45,5%. Общий вес транспортного средства составил 58,2 тонн при норме 40 тонн. Начислена плата за перегрузку - 2990 евро.

Самые большие штрафы за перегрузки начислены в Одесской, Николаевской и Волынской областях.

Вместе с тем, по сравнению с прошлой неделей показатели эффективности габаритно-весового контроля (ГВК) повысились в Волынской, Донецкой, Житомирской, Полтавской, Сумской и Черновицкой областях.

Борьба с перегрузом

23 июня 2020 года президент Украины Владимир Зеленский решил обратиться к дальнобойщикам с предупреждением относительно штрафов за перегруженные фуры.

26 июня 2020 года Зеленский отметил, что за соблюдением габаритно-весовых норм при загрузке транспортных средств на украинских дорогах будет следить Нацполиция и Служба безопасности Украины.

9 июля 2020 в Евросоюзе утвердили новые требования к оплате труда дальнобойщиков и условия для отдыха водителей грузовиков.

До конца 2020 года по всей территории Украины будут работать 54 комплекса автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion («Взвешивание в движении») для обеспечения защиты дорог от разрушения.

На базе весовых комплексов также может быть запущена система автоматического взыскания штрафов.

Кабинет министров Украины поручил Министерству финансов совместно с Государственной фискальной службой, Министерством инфраструктуры и Государственной службой по безопасности на транспорте с 1 июля по 30 сентября этого года обеспечить проведение усиленных мер проверки товарно-транспортных накладных по перевозке грузов автотранспортом (по месту осуществления деятельности грузоотправителя).

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Автор: Александр Куницкий