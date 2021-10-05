Назаренко объяснил, как можно избежать повышения цены на 10-15%.

В украинских автосалонах наблюдается дефицит новых авто, а найти подержанную машину в Европе или США сейчас крайне трудно. В будущем это может спровоцировать повышение цен на авто, прогнозирует генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

Об этом он сказал в эфире Украинского радио, пишет "Суспільне".

Эксперт пояснил, что пандемия коронавируса повлияла на производство авто в сторону его уменьшения. Он также привел пример, как производитель микрочипов к авто из Тайваня решил с декабря повысить цены на свою продукцию на 10-20%.

По словам Назаренко, дефицит авто - проблема не только Украины, но и всего мира.

"Я не могу сказать, как быстро наладят производство. Кто-то бросится сейчас производить микрочипы, нехватка которых является одной из причин нехватки авто, но это достаточно сложные технологии и ее быстро не "склепаешь", - говорит он.

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Еще одним фактором роста цен он назвал автоматизацию и экологизацию.

"И когда запрещают автомобили какого экологического класса, то каждый новый автомобиль становится дороже и сложнее, потому что выбросы CO2 контролируют именно микрочипы", - объясняет эксперт.

Он также рассказал, что его Ассоциация выступает за отсрочку регламентов, которые Украина подписала вместе с Соглашением об ассоциации с ЕС, до 2025 года.

"Если нам не удастся этого сделать, то автомобили с нового года существенно подорожают, потому что в Украину будет запрещен импорт автомобилей без датчика пристегивания ремней безопасности заднего пассажира, без датчика дождя", - говорит Назаренко и добавляет, что сегодня авто "прекрасно без этого обходятся".

"Все это будет делать автомобиль дороже. Если не удастся пролонгировать, то в Украине останутся лишь европейские автомобили, потому что японские, корейские, американские производители не заморачиваются этим. Это технические регламенты, которые сделала именно Европа", - добавил он.

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Также Назаренко спрогнозировал, что возможная отсрочка не повлечет подорожание авто более чем на 2-3%. Он связал его с ростом цены на микрочипы для бортовых компьютеров. Если же регламенты не перенесут, то автомобили повысятся в цене минимум на 10-15%, прогнозирует эксперт.

Продажи новых авто в Украине: что необходимо знать

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-июне по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, увеличились на 30% – до 48,4 тыс. единиц.

Количество регистраций бывших в употреблении и ввезенных из-за рубежа легковых автомобилей на первичном рынке в первом полугодии 2021 года составило 195,5 тыс. авто, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По состоянию на конец июля 2021 года каждый третий украинец без автомобиля планировал его купить, а подавляющее большинство тех, кто имеет или планирует покупать авто, отдает предпочтение седанам на бензине и с газовым оборудованием.

Автор: Юрий Годован