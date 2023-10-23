Новая концепция посадки в самолет подразумевает, что сначала на борт будут заходить пассажиры первого класса.

С 26 октября одна из крупнейших авиакомпания в США United Airlines вводит новый способ посадки в самолет.

Как сообщает Avianews, согласно служебной записке авиаперевозчика, новая концепция посадки в самолет подразумевает, что сначала на борт будут заходить пассажиры первого класса, владельцы карт высоких уровней программы лояльности, люди с инвалидностью, действующие военные и семьи с маленькими детьми.

Далее на борт будут пускать пассажиров с местами у окна, за ними в самолет будут заходить путешественники со средними местами, а потом пассажиры с местами у прохода.

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Это означает, что пассажиры с самыми дешевыми билетами Economy basic будут заходить на борт самолета последними, когда место на полках для ручной клади будет занято вещами других пассажиров, которые попали в салон раньше.

Новая модель посадки в самолет, по оценкам United Airlines, поможет ускорить процесс на 2 минуты и будет применяться на внутренних и некоторых международных маршрутах.

Хотя такое время кажется незначительным, в некоторых случаях оно может помочь избежать дополнительных задержек в загруженных аэропортах.

Сандалы с участием United Airlines

В 2017 году авиакомпания продала слишком много билетов на самолет, в следствие чего экипаж попросил четырех пассажиров покинуть свои места для размещения сотрудников United Airlines.

После того, как пассажиры отказались, их это вынудили сделать сами сотрудники авиакомпании. Одного из них пришлось выводить из самолета с применением силы. В результате инцидента пассажир получил сотрясение мозга, перелом носа и лишился нескольких зубов.

Впоследствии United Airlines заключила мировое соглашение с пассажиром, которого выволокли из самолета.

Еще один скандал связан с тем, что пассажира United Airlines ужалил скорпион.

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