Еще один инцидент: пассажира United Airlines ужалил скорпион

Канадец заявил, что во время путешествия в бизнес-классе рейсом United Airlines его ужалил скорпион, как сообщает ВВС.

Ричард Белл говорит, что скорпион упал ему на голову с багажного отсека во время обеда, когда он летел из Хьюстона, штат Техас, в канадский Калгари.

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Господин Белл рассказал, что положил скорпиона на тарелку, но тот успел его ужалить. Компания United предложила компенсацию.

Это произошло в воскресенье - в тот же день, когда с другого рейса United насильно вытащили из самолета пассажира, который отказался уступить свое место в пользу сотрудника авиалиний.