Еще один инцидент: пассажира United Airlines ужалил скорпион
06:03, 15 апреля 2017Мир
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Пассажир рассказал, что скорпион упал ему на голову с багажного отсека во время обеда.
Компания United предложила компенсацию / gomerblog.com
Канадец заявил, что во время путешествия в бизнес-классе рейсом United Airlines его ужалил скорпион, как сообщает ВВС.
Ричард Белл говорит, что скорпион упал ему на голову с багажного отсека во время обеда, когда он летел из Хьюстона, штат Техас, в канадский Калгари.
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Господин Белл рассказал, что положил скорпиона на тарелку, но тот успел его ужалить. Компания United предложила компенсацию.
Это произошло в воскресенье - в тот же день, когда с другого рейса United насильно вытащили из самолета пассажира, который отказался уступить свое место в пользу сотрудника авиалиний.
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