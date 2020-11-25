К коммерческим полетам с пассажирами Boeing 737 MAX будут допускаться только после совершения тестового полета после проведения всех обновлений.

Европейское агентство по безопасности авиации (EASA) опубликовало условия, при которых Boeing 737 MAX европейских авиакомпаний смогут вернуться в небо.

Об этом сообщает Avianews.

Читайте такжеЕвропейский регулятор ожидает возвращения Boeing 737 MAX в январе

Ключевые требования касаются обновления программного обеспечения системы улучшения характеристик маневренности (MCAS), которая привела к катастрофам двух самолетов, и проведения новых тренировок пилотов.

Также в авиалайнерах необходимо будет переложить проводку, обновить программное обеспечение так, чтобы на табло выводилась информация в случае расхождения данных датчиков угла атаки, и обновить руководство о летной эксплуатации.

К коммерческим полетам с пассажирами Boeing 737 MAX будут допускаться только после совершения тестового полета после проведения всех обновлений.

«Каждый раз, когда казалось, что проблема решена, мы копали глубже, и задавали еще больше вопросов. В результате мы получили тщательный и всесторонний анализ того, как летает самолет, и каково пилотам управлять им. Это дало нам уверенность того, что сейчас летать на 737 MAX безопасно», — заявил исполнительный директор EASA Патрик Ки.

Теперь агентство будет в течение 28 дней собирать предложения, и после этого выпустит директиву летной годности, при выполнении которой авиакомпании смогут возобновить коммерческую эксплуатацию модели 737 MAX.

Авиакатастрофы с Boeing 737 MAX

29 октября 2018 года пассажирский Boeing 737 Max рухнул в море через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты, погибли все 189 человек, находившиеся на борту. Это была первая катастрофа новейшей модели одного из самых популярных в мире самолетов.

Спустя пять месяцев при схожих обстоятельствах разбился ещё один Boeing 737 Max - в Эфиопии, после чего эксплуатация самолетов этой модели была приостановлена по всему миру. Расследование катастрофы в Эфиопии ещё не завершено; отчет о крушении в Индонезии был обнародован 25 октября, он занял 353 страницы.

Возобновление эксплуатации

28 мая 2020 года американская авиастроительная компания Boeing получила разрешение на начало тестовых полетов для сертификации среднемагистральных самолетов серии 737 MAX.

Федеральное авиационное управление США (FAA) 28 июня, в электронном письме в Конгресс подтвердило соответствующее решение.

По состоянию на 20 июля 2020 года Boeing впервые с 2019 года продал два лайнера 737 Max.

18 ноября Федеральное управление гражданской авиации США возобновило эксплуатацию Boeing 737 MAX, полеты которого ранее остановили из-за авиакатастроф. Отмечается, что решение было принято после "всеобъемлющего и методичного обзора безопасности полетов, который занял 20 месяцев".

22 ноября 2020 года исполнительный директор Европейского агентства по авиационной безопасности Патрик Кай заявил, что Европейское агентство по авиационной безопасности планирует разрешить полеты самолетов Boeing 737 MAX уже в начале 2021 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН