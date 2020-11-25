Европейское агентство по безопасности авиации (EASA) опубликовало условия, при которых Boeing 737 MAX европейских авиакомпаний смогут вернуться в небо.
Об этом сообщает Avianews.
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Ключевые требования касаются обновления программного обеспечения системы улучшения характеристик маневренности (MCAS), которая привела к катастрофам двух самолетов, и проведения новых тренировок пилотов.
Также в авиалайнерах необходимо будет переложить проводку, обновить программное обеспечение так, чтобы на табло выводилась информация в случае расхождения данных датчиков угла атаки, и обновить руководство о летной эксплуатации.
К коммерческим полетам с пассажирами Boeing 737 MAX будут допускаться только после совершения тестового полета после проведения всех обновлений.
«Каждый раз, когда казалось, что проблема решена, мы копали глубже, и задавали еще больше вопросов. В результате мы получили тщательный и всесторонний анализ того, как летает самолет, и каково пилотам управлять им. Это дало нам уверенность того, что сейчас летать на 737 MAX безопасно», — заявил исполнительный директор EASA Патрик Ки.
Теперь агентство будет в течение 28 дней собирать предложения, и после этого выпустит директиву летной годности, при выполнении которой авиакомпании смогут возобновить коммерческую эксплуатацию модели 737 MAX.
Авиакатастрофы с Boeing 737 MAX
29 октября 2018 года пассажирский Boeing 737 Max рухнул в море через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты, погибли все 189 человек, находившиеся на борту. Это была первая катастрофа новейшей модели одного из самых популярных в мире самолетов.
Спустя пять месяцев при схожих обстоятельствах разбился ещё один Boeing 737 Max - в Эфиопии, после чего эксплуатация самолетов этой модели была приостановлена по всему миру. Расследование катастрофы в Эфиопии ещё не завершено; отчет о крушении в Индонезии был обнародован 25 октября, он занял 353 страницы.
Возобновление эксплуатации
- 28 мая 2020 года американская авиастроительная компания Boeing получила разрешение на начало тестовых полетов для сертификации среднемагистральных самолетов серии 737 MAX.
- Федеральное авиационное управление США (FAA) 28 июня, в электронном письме в Конгресс подтвердило соответствующее решение.
- По состоянию на 20 июля 2020 года Boeing впервые с 2019 года продал два лайнера 737 Max.
- 18 ноября Федеральное управление гражданской авиации США возобновило эксплуатацию Boeing 737 MAX, полеты которого ранее остановили из-за авиакатастроф. Отмечается, что решение было принято после "всеобъемлющего и методичного обзора безопасности полетов, который занял 20 месяцев".
- 22 ноября 2020 года исполнительный директор Европейского агентства по авиационной безопасности Патрик Кай заявил, что Европейское агентство по авиационной безопасности планирует разрешить полеты самолетов Boeing 737 MAX уже в начале 2021 года.
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