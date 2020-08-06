Из-за жары в Киеве ограничили движение фур
В Киеве ограничили движение большегрузного автотранспорта в связи с жарой.
Об этом сообщает сайт Киевской администрации.
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"С 10:00 до 22:00 ограничен въезд большегрузного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28°С", - отметили в администрации.
Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву согласно распоряжению КГГА от 7 июля 2012 № 1173.
Что ремонтируют в Киеве
3 июля 2020 года стало известно о том, что на Южном мосту в Киеве на два месяца частично ограничивают движение. Ограничения движения были введены с 3 июля до 30 августа.
18 июля 2020 года в Киеве начали асфальтировать Шулявский путепровод, который уже более года находится на реконструкции.
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