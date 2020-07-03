В Киеве на два месяца ограничат движение по Южному мосту

Ограничения вводят из-за ремонтных работ.

На Южном мосту в Киеве на два месяца частично ограничивают движение.

Об этом сообщает пресс-служба Киевавтодора.

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"Работники КП "Киевавтодормост" начинают текущий ремонт покрытия на Южном мосту. Работы должны выполнить в обоих направлениях движения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ограничения движения будут введены с 3 июля до 30 августа.

"Большинство работ будут проводить ночью. Чтобы меньше влиять на трафик",- сообщили в Киевавтодоре.

Также сообщается, что частичное ограничение движения запланировано в эти выходные в направлении Столичного шоссе.

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