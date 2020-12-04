сразу несколько типов работ стали дешевле при подсчете средней стоимости за один километр.

Качество работ, проводимых на дорогах Украины, существенно выросло за этот год, а строительство и реконструкция теперь стоят меньше.

Об этом заявили эксперты инициативы по прозрачности строительства CoST Ukraine, передает "ЦТС".

Всего за этот год было выполнено 4,35 км нового строительства, 77,29 км реконструкции, 449,7 км капитального ремонта и 4 395,4 км текущего среднего ремонта.

При этом целый ряд работ стал дешевле при подсчете средней стоимости за 1 км.

«Согласно расчетам CoST Украина, в 2020 году средняя стоимость 1 км нового строительства составила 90,2 млн грн, что на 14,3% меньше, чем в 2019 году. Стоимость реконструкции в среднем уменьшилась на 44,7% и составила 36 млн грн, капитального ремонта - 25,184 млн грн (+4)», - пишет «ЦТС».

Помимо этого, на 91,6% увеличилась стоимость 1 км среднего текущего ремонта и составила в этом году 11,193 млн грн.

Подорожание проведения среднего текущего ремонта объясняется экспертами изменениями в технологии, которые позволяют делать дороги более долговечными.

«Большинство текущих средних ремонтов дорог «Укравтодор» в текущем году, в отличие от предыдущих периодов, проводит по усиленной технологии. Заменяется и укрепляется основа автодорог, что приближает технологию выполнения текущего среднего ремонта дорог к технологии капитальных ремонтов», - отметил директор CoST Ukraine Святослав Абрамов, добавив также, что «Укравтодор» выбрал правильную тактику ремонта больших отрезков дорог.

Ранее глава «Укравтодора» Александр Кубраков сообщил, что в этом году за 81 млрд грн удалось получить 3 926 км дорог.

«То есть, средняя стоимость 1 км в 2020 году составила 20,6 млн грн. Получается, что в этом году ремонт 1 км дешевле на 4,5 млн грн», - заявил он.

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Автор: УНИАН