Договоры, заключенные в рамках ГЧП, в том числе концессионные договоры, будут долгосрочными – в среднем от 5 до 50 лет.

Верховная Рада украины создала условия для привлечения частных инвестиций в дорожное строительство, в том числе по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает в Facebook Министерство инфраструктуры.

Это стало возможным благодаря принятию законопроекта №5090, инициированного Мининфраструктуры. Документ вводит долгосрочные обязательства государственных партнеров (концесиедавцев) в рамках договоров государственно-частного партнерства (ГЧП) и/или концессии.

"Принятый закон регулирует вопросы взаимных обязанностей государства и инвесторов в проектах государственно-частного партнерства. В частности, бизнес получает гарантию того, что государство выполнит свои обязательства по оплате за эксплуатационную готовность, так называемые availability payments", - рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Договоры, заключенные в рамках ГЧП, в том числе концессионные договоры, будут долгосрочными – в среднем от 5 до 50 лет.

На сегодня государственный партнер (концессиедатель) лишен возможности брать долгосрочные обязательства для выполнения такого договора в связи с ограничениями процесса бюджетообразования.

"Отсутствие законодательно закрепленного механизма долгосрочных обязательств сдерживает инвесторов от участия в ГЧП и препятствует увеличению масштабов дорожного строительства", - пояснили в МИУ.

Согласно принятого законопроекта, государство отныне сможет ежегодно осуществлять выплаты частному инвестору из средств Государственного дорожного фонда.

Кубраков сообщил, что в Украине уже есть два пилотных проекты в рамках государственно-частного партнерства: маршруты Харьков – Днепр – Запорожье и Ягодин – Ковель – Луцк.

"Кроме этого, благодаря принятому законопроекта, уже в этом году планируем объявить конкурс на строительство первой новой концессионной дороги Краковец – Львов – Броды – Ривне", – рассказал министр.

Модель государственно-частного партнерства предусматривает, что государство привлекает частные инвестиции в строительство, а инвестор реализует проект за свой счет. После сдачи дороги в эксплуатацию инвестор получает платежи от государства.

Напомним, всего в этом году по программе "Большая стройка" планируется реализовать 715 проектов. Об этом ранее сообщил заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.