В российских регионах на АЗС нет топлива.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, российские регионы начали жаловаться на пустые АЗС.

Как сообщают РосСМИ, из продажи исчез и дизель, и бензин. Нет ни АИ-95, ни АИ-92, даже по завышенным ценам. Отсутствие топлива ощущают в Краснодарском крае, Астраханской и Волгоградской областях. Также топлива нет на заправках в Новосибирской, Рязанской и Самарской областях, а также в Калмыкии. Кроме того, бензин исчезает в оккупированном Крыму.

"Сейчас работаем на низких остатках, практически с колес по всем видам топлива. На отдельных АЗС региона нет АИ-92, АИ-95 и дизеля", — отметила управляющий партнер сети АЗС в Самарской области GP Vympel Екатерина Савкина.

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"В прошлом месяце не хватало АИ-95, теперь на некоторых заправках нет АИ-92 и дизеля", — заявил гендиректор работающего во временно оккупированной АР Крым ООО "Мосрегионгаз" Герман Колотов, отметив, что проблема возникла из-за нарушения срока доставки грузов по железным дорогам. Якобы поезда из Центральной России с нефтепродуктами идут на несколько недель дольше обычных сроков, из-за чего образуется дефицит.

О дефиците заявляют также аграрии, которые жалуются на отсутствие дизельного топлива.

Отсутствие в продаже дизеля на заправках в южных регионах подтвердил президент ассоциации грузоперевозчиков "Грузавтотранс" Владимир Матягин, отметив при этом, что на отдельных АЗС клиентам специально говорят, что колонка с топливом сломана, отметил он.

Что происходит топливом в РФ

В мае 2023 года сообщалось о том, что в РФ стремительно растут цены на АЗС.

14 августа 2023 года сеть автозаправок ТЭС в оккупированном Россией Крыму предупредила своих клиентов о возможном дефиците бензина.

15 августа 2023 года стало известно о том, что в аннексированном Крыму заканчиваются запасы бензина, а цены растут как на дрожжах. Оккупационная администрация пытается успокоить местное население и заявляет, что горючего хватает в полном объеме, хотя в действительности, запасов на полуострове практически нет.

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