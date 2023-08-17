Кроме того, украинская компания получила арестованные нефтебазы и транспортные средства.

Правительство передало в управление ПАО "Укрнафта" около 100 АЗС, нефтебазы и ряд транспортных средств, принадлежавших российской "Татнефти", сообщает пресс-служба Национального агентства Украины по вопросам розыска и менеджмента активов (АРМА).

"Приоритетная задача для управляющего заключается в восстановлении работы автозаправочных комплексов и обеспечении доходов бюджета от их коммерческого использования", - говорится в сообщении.

Конфискация российских активов в Украине

Как сообщал УНИАН, с начала крупномасштабной войны РФ против Украины, у россиян сконфискивали имущество на сумму 31 млрд грн за возможные экономические правонарушения.

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13 мая прошлого года правительственным решением контроль над 172 заправками сети компании Glusco, которую связывают с кумом Путина Медведчуком, был передан на управление ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг". Это действие имело целью способствовать преодолению дефицита горючего в Украине.

В июне 2022 года в Украине было арестовано имущество подразделений финансово-промышленных корпораций из Российской Федерации, включая "Ростех", алюминиевую компанию "РусАл" и нефтяной холдинг "Татнефть". Сумма активов тогда составила 4,5 млрд грн.

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