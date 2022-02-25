Центральный железнодорожный вокзал остается под контролем Украины / фото УНИАН
Центральный железнодорожный вокзал остается под контролем Украины.
Такая информация обнародована в Telegram-канале "Укрзализныци".
"Центральный железнодорожный вокзал остается под контролем Украины. На инфраструктурном объекте находятся сотрудники Национальной полиции", - говорится в сообщении.
Граждан призывают сохранять спокойствие.
Как сообщал УНИАН, киевлян предупредили о возможном пребывании в городе диверсионно-разведывательных групп врага. Несколько таких групп сегодня уже были ликвидированы.
Справка УНИАН. Некоторое время назад ориентировочно из района железнодорожного вокзала в Киеве был слышен взрыв.