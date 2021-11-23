Раанее эксперты прогнозировали, что цена автогаза взлетит до 24 гривень за литр.

В Украине будет наблюдаться рост цен на автогаз, который подорожает до рекордной отметки.

Об этом говорится в сюжете "2+2".

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Как говорится в сюжете, анонсированный ранее проезд в столице по 20 гривен существенно ударит по карманам обычных украинцев, однако рост цен затронул и водителей авто, которые ездят на газу.

За последнее время цены на автомобильный газ выросли в среднем на 6-7 гривень и в настоящее время составляют более 19 гривень за литр. Эксперты говорят, что этот показатель рекордный за всю историю, однако цена будет расти.

"Автогаз будет и по 25 и даже по 30 грн. Есть только один вопрос – когда?", - говорит эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев.

Цена автогаза:

В июне 2021 года цены на автогаз на украинских заправочных станциях колебались в районе 15,5 грн за литр, а уже к концу августа они приблизились к 18 грн за литр. Этому способствовал рост цен на нефтепродукты на мировых рынках, дефицит топлива в Европе и проблемы с импортными поставками в Украину.

За неделю 5-12 ноября средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 29 коп./л, до 18,74 грн/л.

На АЗС "OKKО" и "WOG" стоимость автогаза выросла в среднем на 30 коп./л, до 19,29 грн/л и 19,28 грн/л. Автогаз на станциях "SOCAR" подорожал на 50 коп./л, до 19,48 грн/л.

17 ноября 2021 года средняя стоимость сжиженного газа в сетях АЗС в Украине за сутки выросла еще на 4%, достигнув 18,81 грн за литр.

18 ноября 2021 года эксперты прогнозировали, что цена автогаза взлетит до 24 гривень за литр.

Автор: Елена Коваленко