Предзаказы на новинку начнут принимать уже в сентябре текущего года.

Американский автопроизводитель General Motors представил серийную версию электрокроссовера Cadillac Lyriq.

Об этом сообщает General Motors.

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Предзаказы на новинку начнут принимать уже в сентябре текущего года, а поставки начнутся в первой половине 2022 года.

Электрокроссовер Cadillac Lyriq с габаритами 4996x1977x1623 мм (колесная база 3094 мм) основан на фирменной платформе Ultium Platform. Для новинки предлагают единственный двигатель с приводом на задние колеса, который выдает 340 л.с. (255 кВт) мощности и 440 Нм крутящего момента.

Батарея емкостью 100 кВтч собрана из 12 модулей, полного заряда хватает на запас хода не менее 300 миль (480 км) по измерительному циклу EPA. Электромобиль поддерживает скоростную зарядку в режиме до 190 кВт, 10 минут зарядки на которой добавляют 76 миль (122 км) запаса хода, а 30 минут — 195 миль (314 км).

Для домашней зарядки от сети предусмотрен встроенный преобразователь на 19,2 кВт, который добавляет 52 мили (84 км) запаса хода за каждый час зарядки.

Модель Cadillac Lyriq также получила функцию управления одной педалью One-Pedal Driving, систему полуавтономного управления Super Cruise, огромный 33-дюймовый LED-дисплей, фирменную музыкальную систему с динамиками AKG Studio и системой активного шумоподавления Active Noise Cancellation, а также стандартные 20-дюймовые или опциональные 22-дюймовые диски.

Сборка электрокроссоверов Cadillac Lyriq стартует в первом квартале 2022 года на американской фабрике GM в Спринг-Хилл (Теннесси). В модернизацию производства вложили $2 млрд, еще $2,3 инвестировали в новую фабрику батарей Ultium Cells, созданную совместно GM и LG Energy Solution.

Стоимость новинки стартует с отметки $59,990 без учета льгот и субсидий, то есть реальная стоимость для покупателей будет еще ниже.

Что этому предшествовало

В декабре 2020 года General Motors отказался собирать электропикап Badger.

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Автор: Елена Коваленко