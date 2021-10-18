В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство" в 2021 году планируется возобновить 25 километров автодороги Т-15-15 Федоровка – Рыбаковка – база отдыха Луговое.

Первые 6 километров дороги уже покрыты первым слоем покрытия, сообщила Facebook-страница Укравтодора.

Данная дорога соединяет международную трассу М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск с курортными поселками Рыбаковка, Луговое и Морское, расположенными в Николаевской области.

Сейчас на маршруте продолжаются работы по асфальтированию. Для усиления основания дороги и восстановления изношенного покрытия дорожники поэтапно устраивают слой из песка, смеси ЩПС и СФОВ, а также крупнозернистого асфальтобетона.

"Параллельно ремонтируем мост возле села Тузлы. На время ремонта обустроена временная объездная дорога рядом с основным проездом. На самом мостовом переходе сейчас демонтированы старые плиты, их заменят новыми. Также будут отремонтированы мостовые опоры и устроены тротуары", - рассказали в Укравтодоре.

Всего к началу следующего курортного сезона планируется обновить туристическое направление Т-15-15 по всей протяженности.

"В населенных пунктах Тузлы и Рыбаковка, а также на базах отдыха вдоль Черноморского побережья будет выполнен полный спектр работ с обустройством сопутствующей инфраструктуры. Здесь установим 16 новых автопавильонов, устроим тротуарную и тактильную плитку, электроосвещение и пешеходные переходы", - добавили в госучреждении.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что дороги, созданные и обновленные по программе "большое строительство", способствуют развитию внутреннего туризма и комфортным путешествиям граждан Украины.

Автор: Виктория Гордиенко