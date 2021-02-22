До 2025 года в Украине планируется увеличение рынка международных авиаперевозок до 25 млн пассажиров и 200 тыс. тонн грузов в год.

Украина в 2021 году начнет реконструкцию взлетно-посадочных полос в аэропортах Ужгорода, Полтавы, Черновцов, Кривого Рога, Житомира и Винницы.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время Всеукраинского форума «Украина 30. Инфраструктура» в Киеве.

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«В этом году мы начинаем реконструкцию взлетно-посадочных полос в аэропортах Ужгорода, Полтавы, Черновцов, Кривого Рога, Житомира и Винницы. Также дорабатываются отдельные моменты в Херсонском аэропорту и доделываем аэропорт в Николаеве», - сказал он.

Согласно представленной им презентации, до 2025 года в Украине планируется увеличение рынка международных авиаперевозок до 25 млн пассажиров и 200 тыс. тонн грузов в год.

Кроме этого, целью до 2025 года является рост рынка внутренних авиаперевозок до 4 млн пассажиров в год и до 5 тыс. тонн грузов в год.

Что этому предшествовало

Министр инфраструктуры Владислав Криклий выразил надежду, что в 2022 году Мининфраструктуры сможет начать строительство аэропорта в Закарпатье.

Принятый Верховной Радой государственный бюджет на 2021 год предусматривает финансирование развития аэропортов в Днепре, Виннице, Ривном и Херсоне.

Стратегия Министерства инфраструктуры предусматривает ежегодную модернизацию 5-6 аэропортов в зависимости от объемов финансирования.

Власть планирует развивать региональные аэропорты в 16 городах Украины в рамках государственной программы.

22 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале в 2021 году проектирования нового аэропорта для гражданских самолетов между Донецкой и Луганской областями.

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Автор: Павел Степанец