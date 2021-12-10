По словам специалистов, проект подсветки не имеет аналогов в Украине. Работы по установке освещения уже начались.

До конца декабря на вантовом мосту, соединяющем о. Хортица и центр Запорожье планируют частично открыть движение транспорта. Мост также планируют оборудовать патриотическим LED-освещением.

Об этом сообщил Укравтодор.

Масштабное инженерное сооружение через Днепр является одним из флагманов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Лампы на вантах, пилонах и других элементах искусственного сооружения ночью будут светиться синим и желтым цветом", - говорится в сообщении автодора.

По словам специалистов, проект подсветки не имеет аналогов в Украине. Работы по установке освещения уже начались.

Накануне мостостроители смонтировали все 48 вантов на мосту и готовятся к опусканию пролетного строения.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках инициированной им программы "Большая стройка" в этом году планируется строительство и восстановление 245 мостов.

Автор: Иван Бойко