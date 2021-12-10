До конца декабря на вантовом мосту, соединяющем о. Хортица и центр Запорожье планируют частично открыть движение транспорта. Мост также планируют оборудовать патриотическим LED-освещением.
Об этом сообщил Укравтодор.
Масштабное инженерное сооружение через Днепр является одним из флагманов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
"Лампы на вантах, пилонах и других элементах искусственного сооружения ночью будут светиться синим и желтым цветом", - говорится в сообщении автодора.
По словам специалистов, проект подсветки не имеет аналогов в Украине. Работы по установке освещения уже начались.
Накануне мостостроители смонтировали все 48 вантов на мосту и готовятся к опусканию пролетного строения.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках инициированной им программы "Большая стройка" в этом году планируется строительство и восстановление 245 мостов.