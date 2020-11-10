Сейчас работы ведутся вблизи города Карловка.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") начало ремонт автодороги государственного значения P-11 Полтава - Красноград.

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Об этом сообщила пресс-служба агентства на своей странице в соцсети Facebook.

"Укравтодор" планирует провести текущий средний ремонт на 25-километровом участке этой дороги.

Отмечается, что сейчас работы осуществляются вблизи города Карловка.

Пресс-служба сообщила, что подрядчиком в этом проекте выступает компания Onur Group Ukraine.

Всего в Полтавской области в 2020 году запланировано обновить 186 километров дорог государственного значения, из них почти 80 – новое строительство.

Что этому предшествовало

В конце октября "Укравтодор" начал ремонтные работы на автодороге Т-17-16 Хорол – Семеновка – Кременчуг в Полтавской области.

С марта в Украине продолжается национальный проект "Большая стройка", в рамках которого проводится строительство и ремонт дорог, а также других объектов инфраструктуры.

"Укравтодор" планирует отремонтировать около 6,8 тысячи километров автодорог в 2021 году, что более чем на 2 тысячи километров больше, чем запланировано на 2020 год.

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Автор: Павел Степанец