Расширение существующей объездной дороги Львова необходимо провести на участках Западного обхода Львова и части автомобильной дороги М-06 Киев-Чоп.

Во время реконструкции объездной дороги Львова, которая будет проводиться по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", понадобится ее расширение, в связи с чем Служба автомобильных дорог во Львовской области уже начала работу с объединенными территориальными общинами, прилегающими к объездной, по выкупу земельных участков.

Об этом Львовский автодор сообщил в Facebook.

Расширение существующей объездной дороги Львова необходимо провести на участках Западного обхода Львова и части автомобильной дороги М-06 Киев-Чоп. Предстоящий объем работ обсуждался на совместной встрече руководства области с представителями Львовской, Солонкивской, Сокольницкой и Зимноводовской ОТГ.

"Есть взаимопонимание среди руководителей области и объединенных территориальных общин относительно необходимости расширения кольцевой дороги города Львова. Ведь пробки на этой дороги – это проблема не только местных, но и гостей Львовщины", - рассказали в Службе автомобильных дорог в Львовской области.

Необходимость расширения объездной обусловлена как соображениями комфорта, так и экологии. Постоянные пробки на нынешней дороге являются причиной повышенной загазованности прилегающих территорий.

Сейчас уже подготовлена проектная документация для реконструкции объездной от Рясне-Русская до Холодновидки и проводится экспертиза проекта. Готовятся также проекты для других участков и начата процедура подготовки к выкупу и изъятию земель.

Сейчас активные работы в этом направлении проводятся с Зимноводовской ОТГ. Аналогичные процедуры должны пройти и в поселках Рудное и Рясное-Русское Львовской ОТГ.

Согласно проекту, реконструированная объездная дорога будет I-Б категории с транспортными развязками на разных уровнях.

Напомним, раньше заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в ближайшие два года в рамках "Большой стройки" протяженность отремонтированных и построенных основных дорог в Украине планируется довести до 24 000 км С начала реализации "Большой стройки" было обновлено уже 14 000 км.