На строительстве трассы Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка, являющейся одним из ключевых проектов всей программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка», в Полтавской области на обходе города Решетиловка приступили к укладке финишного верхнего слоя бетонного покрытия. Об этом сообщает Полтавская ОГА.

Участок трассы Н-31 в Полтавской области будет полностью бетонным и станет первым в Украине бетонным автобаном. Финишный слой цементобетона будет достигать 26 см в высоту. Его уже начали укладывать на участке км 159+965 - км 168+110.

Для укладки цементобетона, уточняют в ОГА, необходимо строго соблюдать технологию, в частности, должна быть произведена очистка покрытия перед началом выполнения работ, установлены копирные струны, раскатаны рулоны геосинтетических материалов, цементобетонная смесь должна быть распределена экскаватором. После этого бетонная смесь укладывается бетоноукладчиком, а также наносится шероховатость и пленкообразующая жидкость.

Трасса Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка – полностью новая четырехполосная дорога, которая строится в обход населенных пунктов, что делает ее похожей на европейские автобаны. Ее общая протяженность составит 138,4 км, из которых в пределах Полтавской области 79,4 км будут полностью бетонными. Завершение строительства намечено на 2021 год.

Из 79,4 км в Полтавской области в прошлом году уже было построено более 50 км.

Напомним, недавно заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко сообщил, что до Дня Независимости Украины должно быть завершено строительство объездной дороги Днепра, так называемого Южного обхода. Ранее областной центр не имел собственной объездной дороги.

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Автор: Иван Бойко