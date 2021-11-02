Сейчас дорожники наносят краевую разметку, устанавливают лотки водовідні, расчищают и укрепляют обочины.

На Закарпатье подходит к концу ремонт трассы Р-21 Долина-Хуст. Все 83,8 км автодороги, которые проходят по этой области, планируют восстановить до конца года в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщил заместитель председателя Закарпатской ОГА Иштван Петрушка.

"Основные работы на маршруте регионального значения уже выполнены. Здесь уже устроили финишный слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона", - отметил он.

Сейчас дорожники наносят краевую разметку, устанавливают лотки водовідні, расчищают и укрепляют обочины. А вблизи села Березово специалисты устроили низовые и верховые подпорные стенки из габионов.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в 2021 году в рамках программы "Большая стройка" по всей Украине планируют отремонтировать и реконструировать 6,5 тысяч километров дорог.

Автор: Виктория Гордиенко