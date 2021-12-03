В четверг, 2 декабря, на вантовом мосту в Запорожье завершился монтаж последнего из 48 вантовых канатов. Это значит, что строительство сооружения вышло на финишный этап.

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он рассказал, что общая длина всех вантовых канатов, изготовленных на швейцарском предприятии, составляет 6406,6 м. Надежность вант контролировали эксперты ГП "ГосдорНГИ" и австрийской компании iC Consulenten, которые осуществляют независимый технадзор за строительством.

"Это один из первых проектов такого масштаба и уровня в Украине — и я горжусь тем, с каким вниманием и ответственностью вся наша команда подошла к его реализации", - подчеркнул Кубраков.

По его словам, завершение работ на верховой части вантового моста позволит открыть движение транспорта от Хортицкого района через остров к Прибрежной магистрали.

"Открытие первого проезда по балочному мосту уже частично разгрузило трафик в городе. Однако полноценный результат жители города почувствуют уже в конце декабря", - написал министр инфраструктуры.

Запорожские мосты возводят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"С окончанием строительства Запорожских мостов мы не только завершим эпоху долгостроев в Украине, но и начнем совершенно новую страницу украинской инфраструктурной истории строительства масштабных, технически сложных и ресурсоемких мега проектов", - сказал Кубраков.

Это, в частности, Кременчугский и Ямпольский мосты, Киевская обходная дорога, а также новые аэропорты на Востоке и Западе Украины. Реализации этих проектов будет способствовать тот факт, что в госбюджете на 2022 год на финансирование инфраструктурных объектов заложена наибольшая сумма за всю историю независимой Украины.

"Большая стройка не останавливается ни на день", - подчеркнул Кубраков.

Напомним, ранее сообщалось, что в планах "Большой стройки" президента Зеленского до конца 2024 года восстановить 24 тыс. км автодорог – это почти все дороги государственного значения в Украине.

Автор: Виктория Гордиенко