Укрзализныця в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" начала активные работы по электрификации участка Ковель - Изов - Госграница. Это поможет укрепить экспортные позиции Украины в направлении стран ЕС.

Об этом написал в Facebook и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик после инспекции на участке.

"Участок Ковель - Изов - Госграница очень важен для развития железнодорожных перевозок в направлении стран Европейского Союза. Электрификация этого маршрута заложит прочный камень в фундамент увеличения европейского транзитного грузопотока и развитие экономики нашего государства", - сообщил он.

Укрзализныця уже получила разрешение на начало основных работ от Государственной архитектурно-строительной инспекции.

"Сейчас здесь уже идут активные работы. Далее по графику - отбор подрядчика для строительства тяговой подстанции Ковель", - рассказал Юрик.

По данным пресс-службы УЗ, электрификация позволит увеличить вес грузовых поездов на участке, повысить его пропускную способность и сократить сроки доставки грузов. Кроме того, введение электротяги на этом участке также позволит высвободить 10 магистральных тепловозов, что существенно уменьшит выбросы продуктов сгорания в атмосферу (около 12 тыс. т/год) и на 136,4 млн грн в год уменьшит эксплуатационные расходы.

В данный момент на участке продолжаются работы по установке опор контактной сети на станции Устилуг, модернизации рельсовых цепей, прокладке кабельных сетей на станции Люблинец-Волынский.

В ходе первой очереди работ предусматривается реконструкция контактной сети, оборудование стрелочных переводов системами электрообогрева, модернизация освещения станционных горловин и железнодорожных переездов, прокладка кабельных сетей, реконструкция устройств переездной сигнализации, оповещения и технологической связи, монтаж светофоров, панелей питания, защитного заземления, замена батарейных шкафов.

Напомним, ранее заместитель главы ОП и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в 2021 году большое внимание будет уделено развитию железнодорожного транспорта. В частности, уже достигнута договоренность между Украиной и Францией о поставках 130 электрических локомотивов.

Автор: Григорий Бондарь