Решение было принято после "всеобъемлющего и методичного обзора безопасности полетов".

Федеральное управление гражданской авиации США возобновило эксплуатацию Boeing 737 MAX, полеты которого ранее остановили из-за авиакатастроф.

Читайте такжеБолее 400 пилотов подали в суд на Boeing из-за попыток скрыть недостатки самолета 737 MAXОб этом сообщают в пресс-службе управления гражданской авиации.

Руководитель управления Стив Диксон подписал приказ сегодня, 18 ноября. Отмечается, что решение было принято после "всеобъемлющего и методичного обзора безопасности полетов, который занял 20 месяцев".

"В течение этого времени сотрудники FAA усердно работали над выявлением и решением проблем безопасности полетов, которые сыграли свою роль в трагической гибели 346 человек на борту рейса 610 авиакомпании Lion Air и рейса 302 авиакомпании Ethiopian Airlines", - говорится в сообщении.

Кроме того, Диксон лично пилотировал Boeing 737 MAX, чтобы испытать его управление.

FAA опубликовало директиву летной годности с указанием конструктивных изменений, которые должны быть сделаны на возвращенных в эксплуатацию самолетах, и должно утвердить изменения программы обучения пилотов 737 MAX для каждой авиакомпании, эксплуатирующей их.

Авиакатастрофы с Boeing 737 MAX

29 октября 2018 года пассажирский Boeing 737 Max рухнул в море через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты, погибли все 189 человек, находившиеся на борту. Это была первая катастрофа новейшей модели одного из самых популярных в мире самолетов.

Спустя пять месяцев при схожих обстоятельствах разбился ещё один Boeing 737 Max - в Эфиопии, после чего эксплуатация самолетов этой модели была приостановлена по всему миру. Расследование катастрофы в Эфиопии ещё не завершено; отчет о крушении в Индонезии был обнародован 25 октября, он занял 353 страницы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская