ГПСУ надеется, что проблема решится до 08:00.

В воскресенье, 21 апреля, в пунктах пропуска на украинско-польской границе замедлилось движение грузовиков.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины. Причиной послужил сбой системы польской таможенной службы. Из-за этого оформление транспорта, перемещающего груз в Польшу, в таможенном отношении не будет осуществляться.

"Ориентировочно ритмичный пропуск тяжеловозов будет восстановлен в 08:00 22 апреля. Движение легковых автомобилей и автобусов будет осуществляться в установленном порядке. Просим перевозчиков и водителей учесть эту информацию", - добавили пограничники.

Блокировка границы с Польшей: последние новости

Как известно, польские перевозчики и фермеры длительное время блокировали украинскую границу. Они требовали вернуть систему разрешений для украинских коллег, а также ограничить наплыв сельскохозяйственных продуктов из-за пределов Европейского Союза.

На днях польский премьер Дональд Туск призвал протестующих прекратить блокирование границы, поскольку сейчас в Украине решается судьба войны.

Впоследствии стало известно, что польские фермеры разблокировали движение грузовиков в ряде пунктов пропуска.

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