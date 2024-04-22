Движение грузовиков уже восстановлено.

Движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" восстановлено после почти трехмесячной блокады со стороны польских фермеров.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. По информации от Пограничной стражи Республики Польша, сегодня в 13 часов завершилась акция протеста польских фермеров. Она продолжалась с 9 февраля.

"Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме", - отмечают в ГПСУ.

Польские фермеры разблокировали "Долгобичув-Угринов"

16 апреля польские фермеры прекратили блокировать движение грузового транспорта на границе возле пункта пропуска "Долгобичув-Угринов".

В то же время 18 апреля польские фермеры возобновили блокирование на польско-украинской границе направлений пунктов пропуска "Корчева - Краковец" и "Медика - Шегини". Протестующие планировали блокировать движение в "Краковце" до 9:00 20 апреля, в "Шегини" - до 9:00 19 апреля.

Вас также могут заинтересовать новости: