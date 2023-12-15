Словацкие службы устно договорились с митингующими пропускать незначительное количество грузовиков.

Словацкие перевозчики разблокировали движение грузовых автомобилей из Украины на въезд в Словакию перед пунктом пропуска "Вышне-Немецке". Наблюдается постепенное разблокирование движения грузовиков на украинско-словацкой границе, сообщила в Telegram-канале Государственная пограничная служба Украины.

"С момента прекращения блокировки по состоянию на 09.00 15 декабря в направлении выбытия из Украины через пункт пропуска "Ужгород" оформлено почти 60 грузовиков, еще 1065 – находятся в электронной очереди на выезд из Украины", – заявили пограничники.

Как рассказала "Суспільному" пресс-секретарь Закарпатской таможни Виктория Сенгетовская, словацкие перевозчики частично разблокируют границу между Словакией и Украиной. Официальных сообщений от властей или забастовщиков не поступало.

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Как отметила пресс-секретарь, официально пункт пропуска не разблокировали. Словацкие службы устно договорились с митингующими пропускать незначительное количество фур в сторону Словакии. За текущие сутки пропущено 116 грузовых авто.

За сутки оформлено на въезд грузовиков – 240, на выезд – 116. По имеющимся данным, словацкая сторона начала принимать в среднем 100 авто в сутки.

Блокада украинской границы

Впервые словацкие перевозчики заблокировали границу с Украиной 1 декабря, но через несколько дней сняли блокаду. 11 декабря движение грузовиков снова запретили. Основным требованием союза ЕС и Украины с 1 июля 2023 года (он отменяет для украинских перевозчиков получать разрешения для работы на рынке Евросоюза).

Одновременно перевозчики из Польши продолжают блокировать границу с Украиной на четырех направлениях. Ситуация наиболее осложнена на пунктах пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская", где очереди составляют соответственно 1200 и 850 грузовиков.

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