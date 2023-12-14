В Словакию начали пускать грузовики из Украины.

Словакия частично возобновила пропуск грузовиков из Украины на фоне блокады границы.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, по состоянию на 06:00 в пункте пропуска "Ужгород" на выезд из Украины оформлено 28 грузовых автомобилей. 24 из них уже прошли все виды контроля на словацкой стороне.

"От 19:30 13 декабря, словацкая сторона частично возобновила пропускные операции в направлении въезда на свою территорию. Предварительно сообщалось, что на въезд в Словакию будут принимать по 2 автомобиля в час. Фактически за час пропускают по 3-4 грузовика", - говорится в сообщении.

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Блокада украинской границы - что известно

Как писал УНИАН, перевозчики из Польши продолжают блокировать границу с Украиной на четырех направлениях. В очередях на территории Польши сейчас находятся тысячи грузовиков ожидая выезда в Украину.

Также к польским перевозчикам присоединился Союз автомобильных перевозчиков Словакии, с 1 декабря заблокировав пункт пропуска "Ужгород" на границе с Украиной. 5 декабря движение грузовиков было восстановленный, однако словацкие перевозчики восстановили блокаду, поскольку ситуация с отменой системы разрешений для украинских дальнобойщиков не решена.

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