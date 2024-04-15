По словам польского президента, именно Брюссель должен решить эту проблему.

Польша была одной из тех стран, которые больше всего поддерживали Украину в начале полномасштабного вторжения. Однако сегодня отношения между странами ухудшились, ведь польские фермеры блокируют польско-украинскую границу. По словам президента Польши Анджея Дуды, эта проблема является очень серьезной, поэтому и не может так быстро решиться.

"Хочу подчеркнуть, что именно Брюссель принял решение о снятии ограничений на импорт продовольствия из Украины в ЕС. К сожалению, это имеет последствия и за пределами Украины, в том числе в Польше. Мы являемся преимущественно сельскохозяйственной страной, и вдруг наш рынок заполонило гигантское количество сельскохозяйственной продукции из Украины, которая, как известно, является мировой державой, когда речь идет о сельском хозяйстве", - сказал он в интервью LRT.

Политик подчеркнул, что имея плодородные черноземы, Украина является "мировой житницей", поэтому большая часть мира этим пользуется. Однако Дуда добавил, что для польских фермеров это является значительной проблемой, ведь продукты питания из Украины дешевле, поэтому это "разрушает местные рынки".

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"Наш рынок намного меньше, мы вдвое меньше Украины. [...] Я хотел бы обратить особое внимание на индустриальное сельское хозяйство, которым на самом деле управляют не украинцы, а крупные компании из Западной Европы, из США. Если мы посмотрим сегодня на владельцев большей части земли, то это не украинские компании", - отметил польский лидер.

По словам президента Польши, эта ситуация является парадоксальной, поэтому неудивительно, что фермеры страны защищаются, поскольку инвестировали в свои хозяйства.

"Дешевая сельскохозяйственная продукция, поступающая из Украины, является для них катастрофически разрушительной. Однако не следует путать две вещи: то, как поляки помогали и помогают украинским беженцам, с одной стороны, и политические вопросы - с другой. Люди открыли свои сердца, они впустили украинских беженцев в свои дома, они дают украинцам работу в Польше, они заботятся о них разными способами - это вопрос человеческих отношений, добрых отношений между людьми", - заверил он.

В то же время Дуда подчеркнул, что вопрос будущего вступления Украины в ЕС и отношений между Европейским Союзом и Украиной является "чисто политическим".

"В этой сфере мы имеем вопрос экспорта украинской сельскохозяйственной продукции, который, по сути, является политическим вопросом, который, конечно, затрагивает простых людей, простых фермеров. Мы должны это решить, но Польша не решит эту проблему самостоятельно, потому что если бы мы попытались ограничить поток украинской продукции в Европейский Союз, мы бы нарушили правила Сообщества. Поэтому именно Брюссель должен найти условия, которые также защитят страны-члены ЕС от ситуации, в которой мы сегодня оказались. Эта проблема должна быть решена на политическом уровне", - подчеркнул политик.

Протесты польских фермеров: последние новости

Польские протестующие уже в течение нескольких месяцев блокируют дороги возле пограничных пунктов пропуска с Украиной. Такие действия они объясняют протестом против расширения беспошлинного импорта агропродовольственной продукции из Украины и общей аграрной политики ЕС.

Были случаи, когда во время протестов, фермеры высыпали украинскую агропродукцию из заблокированных грузовиков, а также проводились диверсии высыпания украинских зерновых из грузовых вагонов на железнодорожном пути.

В начале апреля сообщалось, что поляки расширили блокаду границы напротив пункта пропуска "Угринов-Долгобичув".

"По информации от польских пограничников, сегодня около 09:00 на территории Польши перед пунктом пропуска "Угринов-Долгобичув" возобновилось блокирование движения для грузовиков. В связи с этим осложнение движения возможно как на выезд из Польши, так и на въезд", - рассказывали тогда в ГПСУ.

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