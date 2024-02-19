В воскресенье польские протестующие заблокировали движение пассажирского поезда "Киев – Хелм".

Движение пассажирских и грузовых поездов сквозь украинско-польскую границу сейчас происходит без осложнений. Об этом сообщает "Укрзализныця".

"Укрзализныця" подчеркивает недопустимость блокирования движения железнодорожного транспорта", – говорит государственное предприятие в своем обращении.

Подобные действия в "Укрзализныце" расценивают как возмутительные, и такие, которые негативно влияют на обороноспособность Украины и стран Евросоюза.

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Напомним,в воскресенье, 18 февраля, было заблокировано движение поезда №119 "Киев – Хелм", в котором находились 260 пассажиров, преимущественно женщины и дети. Впоследствии движение поезда было разблокировано.

В "Укрзализныце" заявили, что внимательно следят за ситуацией и осуществляют взаимодействие с компетентными органами для неповторения похожих ситуаций.

Блокада границы: что происходит

Ситуация на украинско-польской границе ухудшается с каждым днем. По состоянию на утро понедельника с польской стороны заблокировали шесть пунктов пропуска. Наиболее сложная ситуация возникла на пункте "Ягодин – Дорогуск", где польские фермеры полностью заблокировали движение грузового транспорта.

Сообщается, что митингующие не пропускают гуманитарные, скоропортящиеся грузы и топливо, что напрямую влияет на обороноспособность Украины. При этом рейсовые автобусы утром пропускали в привычном режиме.

В воскресенье протестующие начали блокировать железнодорожные пути на станции "Дорогуск". Акция продолжалась до 17:30, движение поездов разблокировали польские полицейские.

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