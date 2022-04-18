Открыта продажа на сайте Укрзализныци и в официальном чат-боте.

Билеты на поезда из и в Чернигов теперь можно купить онлайн.

Об этом утром 18 апреля сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"Продажа открыта как на сайте booking.uz.gov.ua, так и в официальном чат-боте Укрзализныци https://t.me/Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot. Напомним, сообщение Чернигова со столицей было открыто для пассажиров в субботу 16 апреля. Региональный экспресс 892/891, 894/893 Киев-Чернигов-Киев демонстрирует почти 100% населенность в первые три дня курсирования", - говорится в сообщении.

Укрзализныця возобновила движение поездов в Чернигов: что известно

Как сообщал УНИАН, Укрзализныця с 16 апреля возобновила железнодорожное сообщение с деблокированным Черниговом и рядом населенных пунктов области.

В частности, в областной центр из Киева и в обратном направлении будет ходить региональный дизель-поезд №894/893.

Кроме того, возобновляет движение пригородный поезд Дарница - Нежин.

Для восстановления движения в Чернигов железнодорожники в сжатые сроки отремонтировали почти 300 км путей, мост на станции Заворичи и на перегоне Липов Рог - Вертиевка, путепровод в Нежине.

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