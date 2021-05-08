Компания «Автострада» выходит из состава Национальной ассоциации дорожников Украины (НАДУ), а ее основатель Максим Шкиль оставляет пост вице-президента организации.

Об этом стало известно из сообщения компании, опубликованного на ее официальном сайте.

Дорожная отрасль стремительно развивается, а проблемы, которые давно накапливаются и сильно тормозят процессы, не решаются. К сожалению, Национальная ассоциация дорожников Украины не смогла стать драйвером изменений в этом направлении.

«Национальная ассоциация дорожников Украины, в основании которой мы принимали непосредственное участие, была создана для отстаивания и представления интересов украинских дорожно-строительных компаний. Однако, эффективной площадкой поддержки для них не стала. Было принято решение прекратить сотрудничество с НАДУ и выйти из руководящего состава организации», - прокомментировал это решение Максим Шкиль, которого цитирует пресс-служба компании.

Он отметил, что планирует сконцентрироваться на должности председателя Комитета по развитию инфраструктуры Федерации работодателей Украины, которая представлена ​​в правительстве, имеет более широкие полномочия и в состав которой входят крупнейшие компании страны, в том числе дорожные.

«Среди других, ассоциацию основывал для реформ, отстаивания и представления интересов украинских дорожно-строительных компаний. Но, к сожалению, НАДУ не стала драйвером изменений отрасли. Я продолжу инициировать реформирование дорожно-строительной отрасли. Сконцентрирую свои усилия в должности председателя Комитета по развитию инфраструктуры Федерации работодателей Украины. Сделаю все возможное для обновления дорожной сферы, создание честных, открытых европейских условий работы для всех участников рынка»,- написал Шкиль на своей странице в Facebook.

Как сообщается на сайте компании, Группа компаний «Автострада» - один из лидеров украинского дорожного строительства. Компания представлена ​​в 11 областях страны. Производственные мощности составляют 16 заводов, 30 производственных баз и 1,5-тысячный парк современной специализированной техники. В компании работают 3500 специалистов. За прошлый год «Автострада» отремонтировала 300 км автодорог и 25 мостов. Компания инвестировала в дорожную технику и инновационные технологии свыше $170 млн.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Григорий Бондарь