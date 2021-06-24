Проекты также предусматривают распространение земляного полотна, переустройство кабелей связи и линий электропередач.

На Сумщине в рамках восстановления трассы Н-12 Сумы-Полтава подрядная компания "Автомагистраль-Юг" начала капитальные ремонты еще двух участков автодороги и двух аварийных мостов в городе Тростянец. Работы ведутся согласно европейским стандартам качества в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает официальная Facebook-страница программы.

"Трасса Н-12 - автомобильная дорога национального значения протяженностью 193,7 км. Проходит через крупные районные центры Сумской и Полтавской областей. Восстановление автотрассы позволит соединить Сумы и Полтаву качественной дорогой европейского уровня, передвигаться ею станет комфортно, а главное - безопасно", - говорится в сообщении.

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Капитальный ремонт на участке км 60+620 - км 62+900 и км 67+800 - км 70+575 от г. Тростянец до села Климентово общей протяженностью почти 5 км начались в конце мая. Сейчас специалисты компании распространяют земляное полотно для устройства дополнительной полосы движения на участках спусков и подъемов.

На участке 71+000 - км 75+220 от Тростянца в направлении города Ахтырка бригады компании выполняют замену железобетонных водопропускных труб на металлические гофрированные конструкции (МГК).

Проекты также предусматривают распространение земляного полотна, переустройство кабелей связи и линий электропередач, устройство слоя усиленной основы СФОВ. Кроме того, в планах устройство двух слоев дорожного покрытия, водоотводных сооружений, автобусных остановок, съездов и примыканий, систем автономного освещения на пешеходных переходах, сети наружного освещения в населенных пунктах, установка барьерного ограждения, дорожных знаков и нанесение дорожной разметки.

Кроме этого, в рамках обновления трассы также планируют капитально отремонтировать аварийный мост в черте города Тростянец (км 60+875) и построить мост на отрезке км 61+699: из-за чрезвычайно сильного износа моста заказчик принял решение демонтировать искусственное сооружение и построить новое. Длина сооружения - 15,7 м.

Сейчас специалисты компании завершили демонтаж моста и ведут подготовительные работы, в частности устройство буронабивных свай.

На ремонте трассы сейчас задействованы 150 рабочих и 80 единиц спецтехники.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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Автор: Григорий Бондарь