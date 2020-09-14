Научные и промышленные разработки в сфере самолетостроения и авиационного двигателестроения требуют огромных инвестиций.

Китайские инвестиции в покупку и развитие ведущего производителя «Мотор Сич», а также частные инвестиции в самолетостроение помогли бы Украине сохранить целую отрасль.

Об этом пишет известный эксперт в авиаотрасли Анатолий Вовнянко — бывший заместитель главного конструктора ГП «Антонов», ведущий конструктор легендарных Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрию», прекрасно владеющий проблематикой авиастроения в Украине и в мире.

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Известный авиаконструктор отмечает, что научные и промышленные разработки в сфере самолетостроения и авиационного двигателестроения требуют огромных инвестиций. Но украинское государство, фактически владеющее авиапромом и его технологиями, попросту не располагает нужными средствами, а государственные менеджеры отрасли — нужной квалификацией. Это ведет к деградации всей индустрии и становится причиной ее технологической отсталости.

"Украине несказанно повезло — появился китайский инвестор, который очень заинтересован в применении украинских двигателей. Китай уже значительно опередил Украину в области создания самолетов (30 лет тому назад они за счастье считали добыть в Украине информацию или чертежи по авиа и ракетостроению), особенно военных, а вот по авиационным двигателям они еще отстают", - отметил Вовнянко.

"Тут бы украинской власти проявить государственную мудрость и создать нормальные условия для инвестора, включая сохранение и развитие производства в Украине, но нет. Если Украина упустит такую возможность, то в итоге потеряет и авиационное моторостроение, так как для своего развития оно потребует многомиллиардных долларовых вложений", — описывает сложившуюся ситуацию Вовнянко.

Эксперт отмечает: если Украина планирует сохранить и развивать свою авиационную индустрию и двигателестроение, крупнейшие заводы-производители самолетов должны получить частных инвесторов. В государственной собственности авиационные предприятия неэффективны, что приводит к упадку всей отрасли, а крупнейшие еще «живые» предприятия авиационной промышленности стали рассадниками коррупции.

Вовнянко добавляет, что политика США призвана защищать исключительно американские интересы, а Украина должна защищать свои.

Будущее украинской авиационной индустрии и двигателестроения он видит в управлении отраслью частными инвесторами. По словам авиаконструктора, низкий профессиональный уровень государственных управленцев и коррупция ведут украинскую авиационную отрасль к полной деградации. Из-за этого Украина потеряет былую славу одной из немногих в мире «авиационных держав».

«Известно, что во многих странах такие предприятия как Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (известно как «Харьковский авиационный завод») передавались, условно, за 1 доллар инвесторам, при условии, что они сохранят его производственную деятельность и вложат значительные средства в погашение долгов и развитие. В частности, харьковский бизнесмен Александр Ярославский говорил, что готов инвестировать в предприятие до 1 млрд. долларов. Ловите его на слове и делайте что-нибудь, так как в государственной собственности предприятие окончательно «умрет», — призывает в своей статье авиаконструктор Вовнянко.

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Автор: УНИАН