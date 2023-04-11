Президент РФ Владимир Путин должен быть привлечен к ответственности за военные преступления, уверен Ричард Брэнсон.

Британский миллиардер Ричард Брэнсон, возможно, поможет с восстановлением украинского самолета "Мрия" в будущем, но сейчас его компания Virgin сосредоточена на восстановлении своего бизнеса. Об этом меценат, основатель компании Virgin Group, амбассадор United24 Ричард Брэнсон заявил в интервью в эфире телемарафона.

"Возможно, мы поможем с восстановлением его в будущем, однако сейчас все компании Virgin пострадали от Covid-19 - наши авиакомпании, круизные авиакомпании, отели и тому подобное. Итак, мы должны восстановить наши компании, так что давайте сосредоточимся на этом сейчас. Но, возможно, однажды в будущем мы сможем помочь с восстановлением", - сказал миллиардер.

Он также отметил, что президент Российской Федерации Владимир Путин и некоторые его приспешники должны быть привлечены к ответственности за военные преступления.

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"Он совершил абсолютно жестокие военные преступления в Украине, жертвами которых стали младенцы, молодежь, люди старшего возраста. Ему все равно, он не соблюдает правила войны. Я думаю, что в этих обстоятельствах кто-то должен ответить, и думаю, что Путин в конце концов является человеком, который несет ответственность за эту войну", - добавил Брэнсон.

Восстановление " Мрии " - подробности

В первые дни полномасштабной войны РФ против Украины российские оккупанты уничтожили флагман украинской авиации – легендарный АН-225 "Мрия". Это произошло на аэродроме "Антонов" в Гостомеле под Киевом, где находился самолет. На тот момент сообщалось, что борт был на ремонте, а потому не успел вылететь из Украины.

7 ноября 2022 года гендиректор ГП "Антонов" Евгений Гаврилов объявил о строительстве второго самолета "Мрия". Стоимость строительства составляет 500 млн евро. Строительство второго самолета модели Ан-225 "Мрия" пока еще на этапе конструкторских работ.