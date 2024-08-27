Неисправности у некоторых подержанных автомобилей могут появляться раньше, чем ожидается.

Ведущий автомеханик Скотти Килмер заявил, что некоторые владельцы подержанных автомобилей могут получить "износ двигателя" во время сильного удара. По его словам, водители с турбонаддувом могут пострадать от дополнительного давления воздуха, которое может вызвать "головную боль", пишет Express.

Эксперт отметил, что эти автомобили, вероятно, будут иметь "меньший срок службы" из-за потенциального повреждения главных компонентов. Износ двигателя может быть медленным процессом, однако водители могут заметить постепенное снижение производительности по мере износа деталей.

"Сегодня я расскажу вам, почему вы, возможно, не захотите покупать автомобиль с турбонаддувом. Сейчас турбонагнетатели - это простая идея. Выхлопные газы вращают один конец вала турбины. Другой конец вала турбины всасывает воздух, сжимает его и вдувает во впускное отверстие двигателя. Вы получаете большую мощность, но и больший износ двигателя, потому что вдувание дополнительного воздуха в двигатель увеличивает давление в двигателе, что увеличивает износ", - объясняет Скотти Килмер. Видео дня

Автомеханик заметил, что некоторые производители уверяют, что их машины с турбонаддувом могут проехать до 150 тысяч километров без необходимости замены деталей. Однако эксперт признался, что видел, как неисправности появлялись гораздо раньше, что является жизненно важным предупреждением для владельцев.

"Теперь вам может понравиться скорость турбины, но вам, вероятно, не понравится меньший срок службы автомобиля", - считает специалист.

В то же время эксперты компании Redex Additives призвали участников дорожного движения не увлекаться, если они устанавливают турбину на свои автомобили. По их словам, большинство турбоагрегатов устанавливаются только для того, чтобы компенсировать потерянную мощность в "двигателях с низкой мощностью".

Они предупредили, что большинство турбоагрегатов устанавливаются только для того, чтобы компенсировать потерянную мощность в "двигателях с низкой мощностью".

"Во время езды по городу или автобану старайтесь не давить на акселератор. Вместо этого медленно включайте мощность, чтобы дать турбине возможность свободно раскрутиться, и экономно используйте акселератор, чтобы поддерживать скорость.Хотя турбины проходят строгие испытания на прочность и должны работать в течение всего срока службы двигателя, регулярные приступы агрессивного вождения могут привести к серьёзным последствиям и вызвать дорогостоящие проблемы", - предупреждают эксперты.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее Скотти Килмер рассказал о простой 30-секундной проверке, которая поможет водителям выявить потенциальные проблемы до того, как они произойдут. В частности эксперт советует водителям постоянно проверять все резиновые компоненты, которые находятся под капотом.

В то же время другие эксперты посоветовали модели авто, которые идеально подойдут для владельцев собак. Представитель компании для путешествий с собаками рекомендует водителям приобрести Honda Jazz. По его словам, эта машина предлагает просторный салон, дополненный инновационными сиденьями Honda "Magic Seats", которые обеспечивают универсальную и просторную заднюю часть салона.

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