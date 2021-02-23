Основанный бывшим инженером Tesla стартап по производству роскошных электрокаров Lucid Motors решил выйти на биржу через слияние со special purpose acquisition company.

Конкурент Tesla — производитель роскошных электромобилей Lucid Motors решил выйти на биржу без IPO.

Об этом сообщает Reuters.

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Основанная бывшим инженером Tesla компания Lucid Motors хочет выйти на биржу путем объединения с компанией, созданной специально для выхода на биржу и последующего слияния (special purpose acquisition company, SPAC).

Lucid рассматривает для объединения организацию Churchill Capital IV Corp. Объединенную компанию оценивают в $24 млрд.

При этом серийное производство авто компания планирует начать во второй половине 2021 года. Первым серийным авто компании станет седан класса люкс Lucid Air, предположительная цена которого составит $77 400.

Компания Churchill Capital вложит в предприятие $2,1 млрд, полученных при IPO. Еще $2,5 млрд составят частные инвестиции за счет покупки бумаг инвесторами дешевле рыночной стоимости (PIPE).

Отмечается, что в сделке примут участие инвестиционный фонд Саудовской Аравии, фонд под управлением крупной инвестиционной компании BlackRock и другие.

Стартап Lucid Motors и серийный электрокар премиум-класса

11 сентября 2020 года стартап Lucid Motors представил свой первый серийный электромобиль - премиальный седан Lucid Air. Премиальный электрокар Lucid Air может похвастаться мощностью до 1000 л.с., запасом хода до 800 километров и ценником от 80 тысяч долларов.

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Автор: Елена Коваленко