Количество рейсов в феврале достигло 201 — это 48% от показателя прошлого года, когда их было 421. Самыми популярными направлениями стали Стамбул, Шарм-эль-Шейх, Киев, Кайсери и Минск.

Международный аэропорт «Харьков», входящий в группу DCH известного украинского бизнесмена Александра Ярославского, сообщил, что по итогам первых двух месяцев работы в 2021 году удалось сохранить почти половину численности вылетов на внутренних и международных рейсах в сравнении с показателями начала прошлого года.

Количество рейсов в феврале достигло 201 — это 48% от показателя прошлого года, когда их было 421. Самыми популярными направлениями стали Стамбул, Шарм-эль-Шейх, Киев, Кайсери и Минск.

«За два месяца 2021 года пассажиропоток составил 32% от прошлогоднего показателя. Авиаперелётами воспользовались 68,2 тысячи человек. К сравнению, в 2020 году этот показатель составлял 215 тысяч пассажиров. Всего за январь и февраль было выполнено 408 вылетов из аэропорта, из них 230 на международных маршрутах, 178 — на внутренних. В прошлом году за тот же период число вылетов составило 856», — сообщает пресс-служба компании-оператора харьковского аэропорта «New Systems AM», входящей в DCH Ярославского.

Международный аэропорт «Харьков» поддерживает штатный режим работы с соблюдением всех действующих правил безопасности. Это позволяет ему предлагать путешественникам довольно широкий выбор маршрутов для планирования поездок на популярных курортных направлениях, а также в столицы европейских стран с учетом текущих действующих ограничений в связи с пандемией.

Помимо этого, Международный аэропорт «Харьков» сообщил о запуске регулярных и сезонных рейсов, которые будут осуществляться с учетом эпидемической ситуации и действующих на момент отправки рейса правил пересечения международных границ.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта Ярославского, SkyUp Airlines уже открыла продажу билетов на возобновлённые рейсы из Харькова в Одессу (с 27 мая) и Тиват (Черногория, с 5 июня).

«Также ожидаем запуска новых направлений от авиакомпании, — уточнили в пресс-службе харьковского аэропорта. — С 29 апреля начнутся регулярные перелёты в Стамбул (Турция), а с 31 мая — в Тирану (Албания). К турецким сезонным направлениям Анталия и Бодрум добавятся перелёты по маршруту Харьков-Даламан, которые откроются 26 апреля. Болгарское направление будет представлено сезонными рейсами в Бургас и с 12 июня — в Варну».

Билеты уже доступны к покупке в кассах аэропорта или в билетных агентствах.

Ранее аэропорт анонсировал активное возобновление полетов, начиная с марта. У авиакомпаний SkyUp Airlines, Wizz Air и Ryanair возобновляются полеты на 18 знакомых путешественникам традиционных направлениях. Это рейсы в Польшу — Вроцлав, Гданьск, Краков и Познань; Италию — Римини и Венецию; Германию — Берлин и Дортмунд. Также станут доступны авиаперелеты из Харькова в Европейские столицы: Прагу (Чехия), Вену (Австрия), Будапешт (Венгрия), Таллинн (Эстония), Вильнюс (Литва). Также появляется возможность летать в популярные среди туристов европейские города и туристические локации — Барселону (Испания), Батуми (Грузия), Бургас (Болгария).

Помимо этого, Международный аэропорт «Харьков» сообщал о возобновлении продажи билетов и возможном восстановлении авиасообщения на других направлениях.

Лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines уже открыла продажу билетов на апрель-май на четыре новых направления: в Братиславу (Словакия), Родос и Ираклион (Греция) и Ларнаку (Кипр). Также с мая появятся перелёты в Ларнаку от Wizz Air.

При планировании поездок путешественникам посоветовали проверять правила посещения выбранных стран и правила въезда в Украину.

Международный аэропорт «Харьков» (http://hrk.aero/) – один из ключевых инфраструктурных объектов первой столицы Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Стремительное расширение сети внутренних и международных регулярных авиасообщений позволило харьковскому аэропорту уже по итогам 2018 года установить исторический рекорд — за год его услугами воспользовались около миллиона путешественников. По интенсивности обслуживания взлетов-посадок воздушных судов Международный аэропорт «Харьков» входит в ТОП-5 воздушных ворот Украины. В 2019 году Ммеждународный аэропорт «Харьков» первым в Украине получил бессрочный сертификат соответствия наивысшим стандартам безопасности полетов и качества обслуживания, которые установлены Регламентом Еврокомиссии для аэропортов Европейского Союза.

Успешный харьковский опыт государственно-частного партнерства по строительству нового аэропорта и успешному его развитию частным инвестором будет повторен в городе Днепр – здесь группа DCH Александра Ярославского начала работы в рамках инвестиционного проекта по созданию нового аэровокзального комплекса для современного международного аэропорта «Днепр».

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Автор: УНИАН