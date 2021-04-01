Контейнеровоз Ever Given не покинет канал, пока расследование не завершится.

Ущерб от блокировки Суэцкого канала для ее администрации составил около $1 млрд.

Об этом заявил глава администрации Усама Рабиа, сообщает Sada el-Balad.

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По его словам, расследование аварии займет не меньше недели. Контейнеровоз Ever Given не покинет канал, пока расследование не завершится.

«Мы будем вести подсчеты, учтем все средства, которые мы использовали с первого дня инцидента, траты на работу буксиров и дноуглубительных судов, которые работали круглосуточно, это значительная сумма», - сказал Рабиа.

Он отметил, что предварительная сумма ущерба составляет «$1 млрд или около того». «Это то, что причитается государству по праву», - добавил глава администрации канала.

Авария в Суэцком канале: что известно

24 марта 2021 года стало известно о том, что судно Ever Given полностью заблокировало движение по Суэцкому каналу, который соединяет Средиземное и Красное моря.

По состоянию на 25 марта 2021 года восемь буксиров не смогли сдвинуть заблокировавшее Суэцкий канал судно.

Судно 400 метров длиной, 60 метров - в ширину и рассчитано на 200 тысяч тонн груза.

Предварительной причиной инцидента называли порыв ветра, который вызвал отклонение контейнеровоза с курса. Однако позже глава администрации канала Усама Рабиа заявил, что погода не была основной причиной, по которой корабль сел на мель. Он подчеркнул, что к случившемуся может быть причастна техническая неисправность.

26 марта 2021 года появилась информация о том, что для того, чтобы снять с мели 400-метровый контейнеровоз, может понадобиться несколько недель так как судно придется разгрузить.

Из-за инцидента у входов в Суэцкий канал скопилось более 300 судов, ожидающих освобождения артерии, являющейся главным морским путем между Азией и Европой. По данным Bloomberg, их грузы оцениваются более чем в $10 млрд.

Allianz оценивала ущерб от блокировки Суэцкого канала мировой торговле в $6–10 млрд в неделю.

По данным The Loadstar, операционные затраты простаивающих судов составляли около $3,25 млн в сутки для контейнеровозов и около $500 тыс. для танкеров.

Протяженность Суэцкого канала составляет 193 км (120 миль). Он был открыт в 1869 году и является одним из самых загруженных водных путей в мире. Около 12% мировой торговли, в том числе почти 10% нефти и 8% сжиженного природного газа, проходит через канал.

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Автор: Елена Коваленко