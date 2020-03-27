В Украине дешевеют бензин и дизтопливо на фоне падения мировых цен на нефть

Максимальное снижение цен на топливо наблюдалось в сети АЗС UPG.

Сетевые операторы снизили цены на бензин и дизельное топливо на 0,1-1,1 гривни за литр.

Читайте такжеBloomberg: обвал цен на нефть на 60% - это лишь "верхушка айсберга"

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Сообщается, что максимальное снижение наблюдалось в сети АЗС UPG, где цена топлива опустилась на 1,1 гривни/литр. Кроме того, на заправках Shell и Parallel стоимость всей линейки продаж, за исключением автогаза, уменьшилась на 1 гривню/литр. Падение цен наблюдалось в крупных региональных сетях, снижение достигало 10-60 копеек/литр.

Как сообщал УНИАН, ранее крупные сети автозаправочных станций ОККО и WOG снизили цены на бензины и дизельное топливо на 1 гривню за литр.

9 марта цена нефти марки Brent упала на 30% - до 34 долларов за баррель, продемонстрировав худшую динамику с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. Следом за обвалом цен на нефть резко просели валюты ряда развивающихся стран и котировки фондовых бирж.

По состоянию на 27 марта цены на нефть марки Brent на лондонской бирже опустилась до 26 за доллар за баррель.