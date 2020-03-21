В столице с завтрашнего дня будет остановлено движение общественного транспорта - Аваков

Также министр внутренних дел Арсен Аваков добавил, что ездить по городу можно будет только работникам экстренных служб, аптек и продовольственных магазинов.

В столице с завтрашнего дня будет остановлено движение общественного транспорта.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил в Facebook.

«Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб, аптек и продмагов. С воскресенья», - написал он.

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Других подробностей Аваков не сообщил.

Ранее УНИАН сообщал, что министр настаивает на введении в Украине "тотального карантина". Правительство и президентский штаб, по словам главы МВД, уже готовит такие варианты.

Позже в субботу с обращением должен выступить мэр Киева Виталий Кличко, и, как ожидают, подтвердит заявления господина Авакова об остановке пассажирских перевозок.

С 17 марта в Киеве объявили карантин, прекратили работу метро и всех развлекательных заведений, кафе, ресторанов и ТРЦ.

В то же время Минздрав и киевская мэрия сообщили, что несколько служб такси согласились бесплатно перевозить медиков, которые не могут добраться на работу из-за карантина.