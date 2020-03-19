Крупнейшая авиакомпания Европы отменяет 95% рейсов из-за коронавируса

В компании не могут дать каких-либо прогнозов по финансовым результатам на этот год из-за растущей неопределенности.

Немецкая авиакомпания Lufthansa объявила о резком сокращении количества рейсов: 95% в ближайшее время будет отменено из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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Об этом сообщил генеральный директор компании Карстен Шпор, представляя финансовые результаты Lufthansa за 2019 год, передает kommersant. До 19 апреля будет совершаться лишь около 5% ранее запланированных рейсов, 700 из 763 самолетов авиакомпании останутся в этот период на земле. Дальнемагистральные перелеты Lufthansa будут совершаться теперь только из Франкфурта.

Несколько авиакомпаний, входящих в Lufthansa Group, на время вообще приостановят регулярные полеты: Air Dolomiti совершила последний рейс вчера, у Austrian Airlines есть рейсы сегодня, а затем полеты будут приостановлены как минимум до 28 марта, Brussels Airlines не будет совершать регулярных рейсов с 21 марта по 19 апреля. Швейцарская Swiss, как и сама Lufthansa, продолжит полеты, но в сокращенном режиме.

Шпор также заявил, что не может дать каких-либо прогнозов по финансовым результатам компании на этот год из-за растущей неопределенности. «Распространение коронавируса привело к беспрецедентной чрезвычайной ситуации для всей мировой экономики и для нашей компании… Чем дольше продлится этот кризис, тем выше вероятность, что будущее авиационной отрасли не сможет быть обеспечено без государственной помощи»,- заявил Шпор. Еще на прошлой неделе сообщалось, что Lufthansa ведет переговоры с властями Германии, Австрии, Бельгии и Швейцарии о финансовой помощи.