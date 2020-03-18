В Киеве по маршрутам закрытого метро пустят наземный транспорт (список)

В Киевгорсовете рассказали, какие наземные маршруты заменят метрополитен.

Киевский метрополитен 17 марта в 23:00 закрыли на карантин. В Киевском городском совете рассказали, какие наземные маршруты смогут его заменить.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Киевский метрополитен приостанавливает перевозки пассажиров с 23:00 17 марта предварительно до 3 апреля. В связи с этим КП "Киевпасстранс" напоминает маршруты наземного пассажирского транспорта, дублирующие ветки метро", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, кто будет контролировать количество пассажиров в транспорте

Святошинско-Броварскую ветку метрополитена ("Академгородок" - "Лесная") могут заменить автобусы (№2, №24, №46, №62, №114, №115, №118), троллейбусы (№5, №7, №43, №50), трамваи (№1, №3, №14, №15, №'8) и маршрутное такси №228.

Сырецко-Печерскую ветку ("Красный хутор" - "Сырец") могут заменить автобусы (№51, №63, №45, №91), троллейбусы (№5, №7, №16, №19, №19Д, №23, №27А, №30, №30к, №43), трамваи (№14, №15, №18) и маршрутки (№220, №516, №155, №166, №500).

Куреневско-Красноармейскую ветку ("Геров Днепра" - "Теремки") могут заменить автобусы (№19, №51, №62, №73, №72, №119), троллейбусы (№11, №12, №42Д, №43, №45), трамваи (№11, №12, №16, №17, №19) и маршрутки (№155, №166, №500).

Также в горсовете напомнили, что с 18 марта в общественный транспорт будут допускать только граждан в защитных медицинских масках.