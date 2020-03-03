Программу Зеленского по строительству дорог угрожают сорвать "тендерные тролли" - СМИ

На одном из недавних совещаний Зеленский прямо обратился к Антимонопольному комитету с просьбой передавать правоохранительным органам информацию о компаниях, основной задачей которых является блокирование тендеров.

Коррупционные схемы в дорожном строительстве и «тендерный троллинг» - подача многочисленных необоснованных жалоб на условия и результаты дорожных тендеров - ставят под угрозу реализацию программы Президента Владимира Зеленского «Большое строительство» стоимостью 113 миллиардов гривень.

Журналисты программы «Гроші» на «1+1» показали трассы, которые уже пострадали от такого «троллинга» и озвучили ключевые схемы.

На одном из недавних совещаний по вопросам дорожного строительства Владимир Зеленский прямо обратился к Антимонопольному комитету (орган обжалования по вопросам публичных закупок) с просьбой передавать правоохранительным органам информацию о компаниях, основной задачей которых является блокирование тендеров.

В качестве ярких примеров «тендерного троллинга» журналисты привели трассы «Кропивницкий-Николаев», «Никополь-Днипро», «Кривой Рог-Днипро», строительство и ремонт которых в свое время были заблокированы из-за жалоб компаний «Полтавабудцентр» и «Николаевбудцентр». Обе фирмы, как и еще десятки других похожих, принадлежат скандальному предпринимателю АраикуАмирханяну, которого неоднократно задерживали правоохранительные органы, в том числе, и за тендерные махинации.

«Хитрые дельцы идут на тендеры только для того, чтобы попортить нервы конкурентам и затянуть время. В результате добросовестные дорожники вместо ремонтов не вылазят из Антимонопольного комитета. Так тролли подыгрывают конкурентам, а могут вообще требовать деньги за отсутствие проблем», - говорится в сюжете программы.

По оценкам президента Национальной ассоциации дорожников Тараса Сиротинского, из-за задержек, спровоцированных «троллями», ежегодно от 4 до 7 млрд грн. средств, выделенных на дорожное строительство, были использованы неэффективно. Он добавил, что только компании Амирханяна подали около 400 жалоб в АМКУ.

По слова главы «Укравтодора» Александра Кубракова, сегодня в ведомстве разработали унифицированную документацию, которая не позволит «тендерным троллям» срывать дорожные работы. «Сегодня каждая служба автодорог выписывает собственные условия конкурсов, а больше разных правил - больше путаницы и больше поводов для жалоб. Должен быть единый шаблон с минимумом дыр для троллей», - отмечается в сюжете. Кроме того, новые правила снимут еще одну угрозу - мелкие компании, которые берутся за большие проекты и справиться с задачами не могут. В частности, журналисты продемонстрировали несколько примеров, когда компания, выигравшая тендер на 500 млн грн., находится в помещении ателье по пошиву одежды, а другая вообще является лишь посредником между госбюджетом и субподрядчиками. При этом качество дорог оставляет желать лучшего.

«Если мы ищем компанию, которая будет работать на международной трассе, она должна иметь соответствующий опыт», - отметил Кубраков.

По словам главы Всеукраинской дорожной ассоциации, которая выступает против новых правил «Укравтодора», Артема Гриненко, к нему обращаются многие компании с опытом 5-10 лет, которые не соответствуют новой документации. Журналисты привели пример одного из ключевых членов ассоциации - компании «ВВВ Монтаж», которая ремонтирует дороги на Ривненщине и выиграла тендеров на 440 млн грн., при этом пользуется большой лояльностью заказчиков - 12 км дороги ремонтируют уже три года.

Кубраков обещает, что новые правила не позволят влиять на победу на тендере властным «покровителям» строительных компаний.