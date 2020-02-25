На вокзале Киева установили зарядную станцию для электрокаров (фото)

В Мининфраструктуры планируют устанавливать зарядные станции и на других вокзалах Украины.

На Центральном железнодорожном вокзале Киева заработала зарядная станция для электромобилей, и впоследствии такое оборудование планируется установить и на других вокзалах страны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Читайте такжеRenault представила городской электрокар (фото)

«Развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей - шаг, который позволит увеличить количество украинцев, пользующихся электромобилями», - цитирует пресс-служба министра Владислава Криклия.

Сейчас две такие станции уже установлены на Вокзальной площади. Они рассчитаны на одновременную зарядку четырех автомобилей. Устройства имеют 3 точки подключения для авто: ССS Combo или ССS Combo 2, Type 2 и CHAdeMo. Стоимость зарядки автомобиля составляет 6,50 грн за 1 кВтч. Ориентировочное время полной зарядки автомобиля Tesla 100D - около двух часов, Nissan Leaf 2019 - чуть более 1 часа, BMW i3 - около 40 минут.

В пресс-службе также отметили, что компания, которая устанавливала зарядные станции, была выбрана в системе ProZorro. Ею стала ООО «ГРУППА ЭЛЕКТРОЮА», предоставившая самое выгодное предложение.

Как сообщал УНИАН, продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в 2019 году по сравнению с 2018 увеличились почти в 1,5 раза – до 7,542 тыс. единиц.