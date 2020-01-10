Продажи электрокаров в Украине в 2019 году выросли почти в 1,5 раза

Самым популярным электрокаром в украинском остается NISSAN Leaf.

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в январе-декабре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличились почти в 1,5 раза – до 7,542 тысячи единиц.

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Как сообщили в ассоциации "Укравтопром", из этого количества 7012 штук - легковые электромобили и 530 штук - коммерческие.

В результате рынок легковых электромобилей за год вырос почти на треть, а коммерческих - в полтора раза.

Отмечается, что в структуре украинского рынка автомобилей с нулевым уровнем выбросов продолжают доминировать машины с пробегом, доля которых в 2019 году составила: в части легковых - 92%, а в коммерческом сегменте - 96%.

Средний возраст электрического секонд-хенда, который регистрировался в 2019 году, у легковых авто - 4 года, у коммерческих - 6 лет.

Самым популярным электрокаром в украинском остается NISSAN Leaf. В прошлом году 3217 авто этой марки пополнили автопарк страны.

На втором месте TESLA Model S, автомобили этой модели выбрали 623 автомобилистов.

Третий результат у VOLKSWAGEN е-Golf, на котором свой выбор остановили 360 человек.

Также, в лидерскую пятерку самых популярных среди украинских легковых электромобилей вошли: BMW i3 - 338 штук и FIAT 500е - 312 штук.

В то же время, лучший результат в продажах новых электрокаров принадлежит автомобилю JAGUAR I-Pace, который выбрали 145 покупателей.

На рынке коммерческих автомобилей на электротяге доминировал фургон RENAULT Kangoo Z.E., его результат на 2019 год составил 482 регистрации.

С колоссальным отставанием от лидера второй результат показал электрический фургон NISSAN e- NV200 - 29 автомобилей этой модели в прошлом году получили украинские номера.

Замыкает тройку самых популярных на украинском рынке коммерческих электромобилей PEUGEOT Partner Electric - 7 штук.

Как сообщал УНИАН, продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в январе-декабре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличились в 2 раза – до 5,3 тысячи единиц.